Naar de wereldbekerfinale? Niet slecht voor een amateurtje!

Tiende werd hij in de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart. Vijfde plaatsen in Leipzig en Bordeaux zouden volgen. Markus Brinkmann maakt dan ook grote kans om naar de wereldbekerfinale in Omaha te worden uitgezonden.

Met nog één wedstrijd te gaan, die in Göteborg, lijkt het erop dat Brinkmann zijn doel voor dit seizoen gaat halen. En dat voor een amateurruiter! In het dagelijks leven is hij werkzaam in familiebedrijf Bugatti, dat bijvoorbeeld ook ruitersportmerk Pikeur verkoopt. Vandaar dat zijn paarden het voorvoegsel ‘Pikeur’ hebben.

De appel valt echter niet ver van de boom. Vader Wolfgang behoorde in 1988 tot het gouden team in Seoul. Ook hij was de enige niet-beroepsruiter.

Brinkmann verklaart zijn goede resultaten aan het sterke team dat achter hem staat. Daarnaast geeft hij het paard met wie hij de mooiste successen behaalt alle credits. Deze tienjarige Westfaler ruin is Pikeur Dylon, een zoon van Diamant de Semilly. Daarnaast beschikt hij over Pikeur Quick Fire (v. Quintero) en de jongere Kingston vh Akenhof (v. Electro).

De ruiter valt met zijn prestaties ook op bij de Duitse hippische federatie. Hij maakt inmiddels deel uit van het B-kader.

St-Georg/Hoefslag

Foto: Remco Veurink