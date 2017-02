Glock’s Zaranza weer mee op concours

Begin september werd de toen twaalfjarige Glock’s Zaranza van Gerco Schröder geopereerd aan koliek. Het was toen maar de vraag of hij het zou redden, maar inmiddels is de hengst op de weg terug.

‘Toen hij terugkwam van de kliniek, hebben we het heel kalm aan gedaan met hem. Het herstel duurde lang; de operatie had er flink ingehakt bij hem.’ Pas in november kon de zoon van Karandasj weer opgepakt worden.

Eind vorig jaar maakte Gerco voor het eerst weer een paar sprongetjes met Zaranza. Het was een kwestie van rustig conditie en kracht opbouwen. En nu is het dan zover: Zaranza was voor het eerst weer mee op concours vandaag.

Bron: GHHPC

Foto: DigiShots