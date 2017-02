Todd Minikus opnieuw onverslaanbaar met Zephyr

In zowel het 1.45m als het 1.50m waren het succesvolle duo Todd Minikus met de Landor S-zoon Zephyr opnieuw onverslaanbaar. Ze wonnen de twee rubrieken op het Winter Equestrian Festival in Wellington.

Zephyr is in eigendom van Ronnie Beard, die hem ruim vijf jaar geleden van Peter Charles kocht nadat hij in Spanje tot beste zevenjarige was uitgeroepen. Met meerdere ruiters heeft hij al verdienstelijk gepresteerd, zoals Michael Dorman en Matt Williams die beide met hem op 1.50m-niveau prijzen pakten. Nu is het de beurt aan Todd Minikus.

Resultaten

Eind januari boekte Todd al twee overwinningen in 1.45m-rubrieken in Wellington met de door KWPN-inspecteur Bart Henstra gefokte Zephyr (Landor S uit Tobelia elite sport-spr prest van Calvados). Daar voegde hij deze week op vrijdag een zege in het 1.45m, en op zondag de overwinning in het 1.50m aan toe.

1.50m

In de op zondag verreden Suncast Classic (1.50m) eindigde Tiffany Foster dubbel foutloos als derde met Brighton. Op donderdag stond er ook een klassiek 1.50m op het programma in Wellington en hierin eindigde Alberto Michan met GC Chopin’s Bushi als vierde, net voor Ben Maher met de volle broer van de KWPN-goedgekeurde hengst Baltic VDL.

