Glenn Knoester lekker op dreef met Alpicor

Hij ging al goed van start met Alpicor gisteren op het CSI2* Roosendaal in manege Den Goubergh. Vanavond kon Glenn Knoester een overwinning in de Big Tour op zijn palmares bijschrijven.

Met de scherpe Lupicor-zoon zette hij een snelle tijd neer in de barrage van het 1.45m-parcours, waar de overige zestien nulfouters zich op stukbeten. Albert Zoer was een fractie langzamer met Heechhiem’s Cancun VDM (v. Balou du Rouet).

De volledige top vijf bestond uit Nederlanders, met Leopold van Asten met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure) op drie en, Bianca Schoenmakers met Daylight HDH (v. Ustinov) op vier. Het bijzondere aan Daylight is dat Schoenmaker ook zijn eveneens door Hans Dings gefokte moeder Anastasia HDH (v. Oklund) op het hoogste niveau in de sport uitbracht. Kevin Beerste met Camelot (v. Harley VDL) werd vijfde.

Foto: DigiShots