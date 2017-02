Topmerrie Callas III naar McLain Ward

De Amerikaanse springruiter McLain Ward (archieffoto met HH Azur) heeft een nieuw toekomsttalent in zijn stallen staan. De Oldenburger-merrie Callas III werd door Wards sponsor aangekocht.

In Wellington debuteerde de springruiter met de Albatros-dochter in een driesterrenrubriek, alwaar zij als tiende eindigden. Callas III werd eerder niet onsuccesvol door Danielle Torano gereden. Deze Amerikaanse amazone sprong onder andere naar een zesde plaats tijdens een Wereldbekerwedstrijd in Lexington vorig jaar.

Foto: Remco Veurink

Bron: Reiter Revue