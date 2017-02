Stefanie van den Brink alle mannen de baas in CSI2* Opglabbeek

In Sentower Park was Stefanie van den Brink de grote winnaar van de Grote Prijs Gemeente Opglabbeek (België). Niet minder dan zeventig combinaties waagden zich aan dit 1,45-1,50m parcours. In een barrage met elf combinaties moet bepaald worden wie met de overwinning naar huis ging.

Het leek er lang op dat dat Abdel Said zou zijn, maar Stefanie van den Brink voorkwam een Egyptische winst. Zij was met haar tijd van 39,21 seconden net iets sneller met de tienjarige Ierse merrie Merida 8 (v. Metropole) en pakte de beker en de ruim 6000 euro voor de hoofdprijs. Merida werd in 2015 een tijdje uitgebracht door Meredith Michaels-Beerbaum, die de merrie samen met Artemis Farms nog steeds in mede-eigendom heeft.

Abdel Saïd en Imke 11 (v. Der Senaat 11) moesten genoegen nemen met de tweede plaats. Zij sprongen een foutloze omloop in 39,71 seconden. De derde plaats ging naar de Belg Christophe Vanderhasselt. Hij sprong een nulronde met Gino Van De Vrunte (v. Karioka Del Follee) in 40,19.

Er was nog meer Nederlands succes. Wesley Mulder eindigde met de hengst Twister de la Pomme (v. Darco) op de vierde plaats. Dominique Hendrickx vervolledigde de top vijf met zijn Bacardi des Hauts (v. Rexar Du Houssoit).

