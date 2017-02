Van de Lageweg: ‘Juventus VG was altijd al opvallend’

Dit is een moment waar elke fokker van droomt. Jan van Gestel uit Hilvarenbeek is er beduusd van als hij naar voren geroepen wordt als de door hem gefokte Kannan-zoon Juventus VG uit zijn kampioensmerrie Duzella (elite IBOP-spr van Indoctro) wordt uitgeroepen tot de kampioen op de KWPN Stallion Show.

Als veulentje werd Juventus VG verkocht aan VDL Stud. Wiebe Yde van de Lageweg zag in hem altijd al een goed paard: ‘Het is een paard met een geweldige afstamming, een hele complete hengst. Hij springt fantastisch en is nog mooi ook. Wat wil je nog meer?! Opvallend was hij als veulen al, toen we hem in de opfok kregen, en dat is hij gebleven. Daarnaast liet hij zich super zien deze dagen. Want dat is natuurlijk altijd maar afwachten. We zijn er ontzettend blij mee, ook voor de fokker natuurlijk!’

Applaus bij vrij springen

De commissie omschreef de hengst gisteren toen hij doorverwezen werd naar het verrichtingsonderzoek als ‘Royaal ontwikkeld, met een sterke bovenlijn, correct fundament, sterke reflexen, veel techniek en uit een predicaatrijke moederlijn.’ Hij was een van de weinige hengsten die applaus oogstte bij het vrij springen.

Met de kampioensdeken en de sjerp getooid maakt Juventus zijn ereronde door de ring. Het tweede rondje gaat de deken eraf, want wat eronder zit, mag gezien worden. De toeschouwers laten zich horen en geven op deze manier te kennen dat ze het helemaal eens zijn met de keuze van de hengstenkeuringscommissie Cor Loeffen, Hester Klompmaker en Wout-Jan van der Schans.

