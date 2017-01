Hello Guv’nor van Scott Brash naar 17-jarige amazone

Eén van de toppaarden van Scott Brash, Hello Guv’nor, is verkocht naar de Verenigde Staten. Hij zal er worden uitgebracht door juniorenamazone Emma Heise, die getraind wordt door Nick Skelton en Laura Kraut, en haar thuisbasis heeft op Old Willow Farms.

Brash had de twaalfjarige zoon van Diamant de Semilly sinds eind 2014 onder het zadel. Vorig jaar bleef de combinatie dubbel nul in de zware Nations Cup in Aken. Ze werden tweede in de CSI5* GP van Helsinki, net als in de Audi Prijs op Indoor Brabant. De derde prijs in de GP in Olympia in Londen was het laatste wapenfeit van Hello Guv’nor.

