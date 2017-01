HDC: Hoe worden de veulens Silvana en Carinjo…?

Haras des Coudrettes kijkt vol verwachting uit naar een aantal opvallende veulens dit jaar. Vooral benieuwd is de Franse stoeterij naar de producten van twee van haar toppaarden, ‘Prinses’ Silvana HDC en Carinjo 9 HDC.

Twee embryo’s van de schimmelmerrie met wie Kevin Staut tot vorig jaar uiterst succesvol was, zijn overgezet in draagmerries. Het geslacht van de veulens is al wel bekend: er zullen een hengst- en een merrieveulen ter wereld komen.

In 2007 werd van de Corland-dochter al de BWP-goedgekeurde hengst Chopard VDB Z (v. Canadian River) geboren, die op het hoogste niveau springt. De Levistan-merrie Gipsy de Hus, die op de Prinsjesdagveiling voor 14.500 euro van eigenaar wisselde, stamt ook van Silvana HDC.

Nu wordt er dus uitgekeken naar het product van de twee Grand Prix-paarden van HDC zelf. Silvana won met Kevin Staut onder andere teamzilver op de WEG 2010 en op het EK 2011 en werd derde in de wereldbekerfinale in 2013. Carinjo sprong met Patrice Delaveau naar bijvoorbeeld wereldbekerwinst in Oslo (2015).

Ongeschikt voor de sport

Ook een interessante combinatie is die van de merrie Quismy des Vaux HDC met Casall (via ET) en Silver Deux de Virton HDC. Quismy raakte ongeschikt voor de sport nadat ze in 2015 tijdens het CSIO5* St.Gallen in haar box aangevallen werd door een uitgebroken hengst. Het veulen van de jonge hengst Silver Deux de Virton HDC (1.60m met Kevin Staut) draagt ze zelf.

Facebook Haras des Coudrettes/Hoefslag

Foto: DigiShots