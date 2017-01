Springlegende Willi Melliger weer in het zadel

De 63 jarige Zwitserse springlegende Willi Melliger moest twee weken geleden een spoedoperatie ondergaan na een doorgemaakt hartinfarct. Maar hij zit inmiddels weer in het zadel!

De tweevoudig Europees kampioen en winnaar van individueel zilver op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta is maar net weer thuis en hij heeft het rijden al weer opgepakt.

Calvaro

Melliger behaalde voor Zwitserland team Olympische zilver in Sydney. Zijn belangrijkste paard was de grote schimmel Calvaro, ook wel ‘de witte reus’ genoemd, die in 1999 het beste springpaard van de wereld was. In 1996 en 1998 was hij tweede op de wereldranglijst. Calvaro en Melliger hebben een keur aan Grote Prijzen op hun naam weten te schrijven. In 2002 ging hij met pensioen en overleed bij zijn ruiter in Zwitserland in 2003.

SPoedoperatie

De voormalige springruiter en paardenhandelaar (nadat hij niet meer actief was in de wedstrijdsport, hield hij zich bezig met het trainen en hij heeft een trainings- en handelstal in het Zwitserse Neuendorf) heeft voor zijn leven moeten vechten. Het was een spoedoperatie in het ziekenhuis in Zürich. Zoals hierna in ‘Pferdewoche’ werd vermeld, was hij vrij snel na de operatie buiten levensgevaar en van de intensive care af en mocht hij al snel uit het ziekenhuis. Dit is nu dus het geval. Een man met een echt paardenhart: twee dagen na thuiskomst kruipt het bloed waar het niet gaan kan: regelrecht naar zijn geliefde paarden.

Ontzien

Mellinger gaf na thuiskomst een interview waarvan verslag werd gedaan via Blick.ch: het gaat goed met hem maar hij moet zichzelf toch nog ontzien. Het ergst was nog dat hij twee weken lang niet in de gaten had dat hij een infarct had gehad, ondanks druk op de borst, kortademig snel zweten bij inspanning. Hij dacht eerder aan een verkoudheid en ging niet naar de dokter. Zijn vriendin heeft hem omgepraat en toen ze in het ziekenhuis kwamen werd hij direct opgenomen. Daarvan was hij erg geschrokken.

Impact

Het heeft ook een behoorlijke impact op hem gehad, vooral omdat hij zich de ernst van de situatie pas realiseerde toen de artsen voor de operatie vroegen welke maatregelen genomen moesten worden voor het geval het niet goed zou aflopen. Maar ondanks dat geeft hij te kennen dat hij op dat moment besloot toch graag nog wat langer te willen blijven leven.

Vier uur

De artsen hebben gezegd dat hij weer mag rijden, maar nog niet te veel. Daarom heeft hij twee dagen na thuiskomst twee paarden gereden want dat is zijn leven, zo verklaart hij. Normaal rijdt hij vier tot vijf paarden per dag en ontvangt nog klanten. Ook gaat hij weer om vier uur in de ochtend naar de stallen want dat heeft hij al bijna zijn leven lang zo gedaan.

Albert Lischer

Bij het CSI in Zürich werden Melliger und Albert Lischer voor hun langjarige inzet voor de jonge Zwitserse Springruitertalenten geëerd. Hij is blij en dankbaar hiervoor. Willi Melliger kijkt op elf mooie en bevredigende jaren terug die hij samen met equipeleider Lischer heeft volbracht als begeleider en coach, zowel in binnen- als buitenland.

Aan zijn paardenvriend Albert Lischer heeft hij beloofd geen sigaren meer te roken en hij probeert nu ook gezonder te leven.

Bron: Blick.Ch

Foto: Shutterstock