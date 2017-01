JA: Overwinningen voor Megchelenbrink, Beuving, Van den Broek en Kramer

Vandaag krijgen de basisspringruiters de kans om zelf deel te nemen aan Jumping Amsterdam! Voor de klasse L, M, Z en ZZ springen werden in de ‘wijde’ omtrek van Amsterdam selectiewedstrijden gehouden. De beste drie in elke klasse van selectiewedstrijden in Middenmeer, Houten, Kronenberg, Oosteind, Lisse, Bunschoten en Oudkarspel ontvingen een startplaats voor Jumping Amsterdam. Voor iedere rubriekswinnaar was er een unieke Jumping Amsterdam staatsiedeken.

Klasse L

Het finale in de RAI ging in elke klasse over een klassiek parcours met een barrage. In de klasse L gingen dertig combinaties van start en precies de helft legde een foutloos basisparcours af en mocht terug komen voor de barrage. Acht combinaties legden nog een tweede foutloze ronde af en van hen was Chantal Megchelenbrink met Eclips (v.Kroongraaf) veruit de snelste.

Met een tijd van 33.09 seconden was ze ruim twee seconden sneller dan de nummer twee, Cynthia Bak met Bernadine (v.Landlord) (35.47). Zij werd op de voet gevolgd door Elvira Kwakernaak met de negenjarige Dacota-b (v.VDL Wittinger), die een tijd van 35.88 liet noteren.

Klasse M

In de klasse M bestond het deelnemersveld uit 31 combinaties en wisten negen ruiters zich te plaatsen voor de barrage. Zij gingen vol voor de winst. Vijf combinaties kwamen opnieuw zonder strafpunten over de finish, maar zij moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in Renate Beuving, die met Daranta (v.Heartbreaker) (foto) het barrageparcours aflegde in een scherpe 27.18 seconden.

Alleen Geert Jan Boer wist daar met Go eldor (v.Eldorado van de Zeshoek) met 27.75 seconden in de buurt te blijven en hij werd tweede, voor Ilse Tolboom met Everton (v.Indoctro), die 28.36 seconden nodig had om te finishen.

Klasse Z

Ook de barrage in de klasse Z zorgde voor een waar spektakel en werd er op het scherpst van de snede gestreden om de overwinning. Die ging uiteindelijk in een veld van dertien barragedeelnemers naar Monique van den Broek met de achtjarige bruine merrie Barika van de Helle (v.Clearway), die het snelste nulrondje reed in 35.63 seconden.

Mitchel Sonneveld mocht met Exclusive Citty (v.Corland) de tweede prijs ophalen. Ook hij reed een heel snel nulrondje, maar zijn tijd (35.95) was net iets minder scherp dan die van Monique. De derde plaats was voor Anne van Vulpen met Kizzi van het Molenhof (v.Catoki) (0/36.24).

Klasse ZZ

In de klasse ZZ mochten zeven ruiters terug komen voor de barrage. Monique van den Broek begon goed, door met Bernardo van de Helle (v. Darco) bliksemsnel rond te gaan. Haar tijd zou goed zijn geweest voor de overwinning, maar helaas moest ze ook vier strafpunten laten noteren. Dennis van den Brink was daarna de eerste die foutloos bleef met El Greco (v.Diarado) en zijn tijd van 32.84 leek niet gemakkelijk te evenaren.

De als één na laatste startende Emmelie Melssen reed op safe en wist wel foutloos te blijven, maar haar tijd van 38.44 was niet snel genoeg om Van den Brink voor te blijven. Het was de als laatste startende Siebe Kramer, die met Donnafugata (v.Ginus) (foto bovenaan) wist wat hem te doen stond. Het lukte hem om foutloos te blijven en de winnende tijd van 31.75 te laten noteren. Kramer dus eerste, Van den Brink tweede en Melssen derde.

Uitslagen Jumping Amsterdam 2017.

Bron: De Hoefslag

Foto’s: Digishots