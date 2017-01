Kevin Jochems: ‘Opstappen is een hele beweging’

Springruiter Kevin Jochems stapte gisteren voor het eerst weer op het paard en het viel hem helemaal niet tegen. En dat terwijl hij vorig jaar in oktober door een struikeling van zijn paard tijdens een training in het Spaanse Olivia toch behoorlijk gewond raakte.

Kevin werd de dag na zijn val geopereerd en verbleef daarna met een gebroken bekken en kapotte ribben drie weken in een Spaans ziekenhuis. Daarna mocht hij weer naar huis om verder aan te sterken. ´Ik krijg nu twee tot drie uur fysiotherapie per dag en dat heb ik ook wel nodig, want mijn bespiering was ik heel snel kwijt. Het gaat in elk geval weer de goede kant op en ik voel me nu zo goed, dat ik vroeg aan mijn fysiotherapeut of ik niet weer een keer op paard mocht zitten. Hij vond het een goed idee. Probeer het maar een keer, zei hij.´

Paard van zusje

Kevin verblijft thuis en omdat zijn paarden op stal staan bij Piet Raymakers in Asten, koos hij ervoor om op een paard van zijn zusje te stappen dat vlak bij zijn ouderlijk huis staat. ´Voor het opstappen heb ik een krukje gebruikt en dan weet je weer eens, dat ondanks dat je het zo vaak doet, opstappen nog een hele beweging is. Maar het ging goed. Ik heb eerst alleen wat gestapt en dat voelde goed. Ik had in elk geval geen pijn. Daarna ben ik een paar keer gaan staan en weer gaan zitten en toen dat ook goed ging, vroeg ik me af of ik ook een stukje zou kunnen draven.´

Kevin liet het paard aandraven en probeerde uit of hij ook kon lichtrijden. ´Het ging eigenlijk wel. Maar ik heb maar een half rondje gedraafd, hoor. Daarna weer een stukje gestapt en vervolgens weer met het krukje afgestapt. Het afstappen was hetzelfde als het opstappen, niet echt heel gemakkelijk. Maar ik heb er weer opgezeten en daar ben ik heel blij om. En mijn ouders, die er allebei bij waren, ook,´ lacht Jochems.

Blijven rijden

Kevin is van plan om vanaf nu te blijven rijden en zo te proberen weer kracht en uithoudingsvermogen op te bouwen. ´Zolang het goed voelt denk ik niet dat ik er veel kapot mee maak,´ is hij van mening.

Hoe lang het nog duurt voordat hij weer helemaal terug is, weet Kevin niet. Hij moet bovendien nog een operatie aan zijn plasbuis ondergaan, die gescheurd is bij de breuk van zijn bekken. Voor die operatie staat hij op de wachtlijst en hij weet nog niet hoe lang het nog duurt voordat hij daarvoor aan de beurt is.

Bron: De Hoefslag

Foto: Remco Veurink