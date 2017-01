Kevin Jochems weer te paard!

Kevin Jochems zit weer op het paard! Na een simpele struikelpartij tijdens een training in Oliva eind oktober vorig jaar belandde hij met een gebroken bekken en kapotte ribben op de intensive care.

‘Ik was er zelf niet bij’, vertelde trainer en werkgever Piet Raijmakers destijds. ‘We zijn allemaal enorm geschrokken en Kevins ouders zijn meteen overgevlogen.’ De volgende dag werd hij geopereerd en na drie weken in een Spaans ziekenhuis mocht hij eindelijk naar huis, waar Kevin een intensief revalidatieprogramma ondergaat.

Op Facebook liet de 22-jarige springruiter weten dat hij weer even op een paard gezeten heeft: ‘Vandaag was een grote dag. Het was de eerste keer op een paard sinds m’n ongeluk en ik ben blij dat ik weer in het zadel zit! Die lach ging een tijdje niet van m’n gezicht! Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen enorm te bedanken die me geholpen heeft om tot dit punt te komen en me heeft gesteund. En dank aan ieder die me nog zal helpen bij dit hoofdstuk in mijn leven. Bedankt!!’

Facebook Kevin Jochems Showjumpers/Hoefslag

Foto: DigiShots