Switch naar springsport geen probleem voor Cavalor Chai Chai

Raf Kooremans gaf begin vorig jaar te kennen dat hij zijn focus ging verleggen van de eventing naar de springsport. Een keuze die hem tot nu toe geen windeieren gelegd heeft. Zijn paarden lijken ook geen enkele moeite te hebben met de omschakeling.

Cavalor Chai Chai (v. Westering Star) liep in 2015 nog mee in de Nations Cup-editie van Fontainebleau, nadat ze het jaar daarvoor als 21e was geëindigd op het WK voor jonge eventingpaarden en prima klasseringen had behaald in Breda (CIC3*: 6e), Renswoude (CCI2*: 7e) en Maarsbergen (CIC2*: 8e).

De tienjarige zwarte merrie werd gisteren op de Winter Equestrian Nights in het Azelhof de Grote Prijs van de nationale competitie, waarbij de hindernissen op een hoogte van 1.30m waren opgetrokken. Eind vorig jaar was ze ook al fijn op dreef in CSI2* wedstrijden in Bonheiden en Lier.

Uitslag Winter Equestrian Nights 1.30m.

Foto: DigiShots