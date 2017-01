Toch nog een Arlando in de RAI *video*

Iedereen kent natuurlijk wel ‘de’ Arlando waarmee Diederik van Silfhout uiterst succesvol is tussen de witte hekjes. Helaas werd hij afgemeld voor Jumping Amsterdam. Er is nog wel een andere Arlando die acte de présence geeft.

Blessure

Over die 12 jarige ruin Arlando kan ruiter Roelof Bril meer vertellen: ‘ik heb hem gekocht als zevenjarige en als achtjarige liep hij voor het eerst 1.50m. Als tienjarige was hij in Geesteren al een keer vierde in de Grote Prijs. Daarna heeft hij een blessure gehad en is hij er een half jaar uit geweest. Na zijn herstel loopt hij weer goed. Afgelopen jaar zijn we weliswaar rustig aan begonnen.’

Cuba Libre en Dizzy Lizzy

Het is voor het eerst dat Bril met Arlando op Jumping Amsterdam start. De tienjarige KWPN hengst Cuba Libre en de negenjarige KWPN merrie Dizzy Lizzy gaan ook mee. Dit zijn twee jongere paarden waarmee hij ook op het JIM Maastricht heeft deelgenomen en die hij ook zelf gefokt heeft.

‘Arlando had in Maastricht de eerste hindernis af maar sprong voor de rest super. Dizzy Lizzy is laat in de sport gekomen omdat ze eerst twee veulens heeft gehad. In Maastricht heeft ze voor het eerst 1.50 gesprongen. Cuba Libre was in Vilamoura Portugal al een keer dubbel nul in de grote prijs. De twee laatste zijn dus twee paarden die er wel aan zitten te komen’, voegt Bril toe.

Arlando heeft voor het eerst een vijfsterrentoernooi gesprongen in Gijon in Spanje. Bril verwacht wel dat hij deze zomer op vijfsterrenniveau zal gaan doorbreken.

Foto: Digishots