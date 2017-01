Holsteiner hengst Cartani meldt zich op Franse stoeterij

De Franse stoeterij Béligneux Le Haras heeft de beschikking gekregen over de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Holsteiner hengst Cartani (Carthago x Landgraf I).

De nu zestienjarige hengst werd op het vijfsterren niveau uitgebracht door Charlotte von Rönne, de echtgenote van fokker Sören, die Cartani fokte uit zijn topmerrie Taggi (v. Landgraf I).

‘Cartani is een aanwinst voor de Franse fokkerij’, liet Frédéric Neyrat van Béligneux weten aan Studforlife.com. ‘Hij past denk ik goed op Franse merries. Daarnaast is zijn stamboom fantastisch, heeft hij een fijn karakter en een mooie sportcarrière achter de rug.’

De oudste nakomelingen van de schimmelhengst doen van zich spreken op 1.60m-niveau. In Europa valt zijn goedgekeurde zoon VDL Cartello op, die met James Billington onder andere naar de derde plek in de Sires of the World werd gestuurd in 2015. In datzelfde jaar won hij de CSI2* GP van De Wolden.

Michael Jung won vorig jaar de CSI3* GP Hohenzollern met de NRPS-ruin fischerDaily Impressed. Sören van Ronne is succesvol met de Cartani-zoon Christian en Thomas Weinberg met Clayton.

Cartani in zijn nieuwe stal op stoeterij Béligneux:



Facebook Béligneux le Haras/Hoefslag

Foto: Remco Veurink