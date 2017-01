Emile Hendrix: ‘deelname Scott Brash getuigt van kwaliteit van het evenement’

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 januari 2017 vindt indoor CSI de Peelbergen 2*, 1* en YH* plaats. Hieraan zullen verschillende topruiters deelnemen, waaronder de Brit Scott Brash.

De Rolex Grand Slam-winnaar zal na een periode van stilte met de ruin Hello Sanctos starten. Het paard maakt zijn come-back op het Equestrian Centre De Peelbergen.

Emile Hendrix

Een van de founders, Emile Hendrix, over de deelname van Brash: ‘Wij zijn natuurlijk zeer vereerd dat ruiters zoals Scott Brash hiernaartoe willen komen. Dat spreekt voor de kwaliteit van het evenement, de stalling en de manier van opwarmen voor de proef. De bedingingen zijn gewoon erg goed om de paarden op te bouwen naar het hoofdniveau. Het zegt veel over de accommodatie.’

‘Het complex wordt steeds groter en steeds meer mensen vinden de weg hiernaartoe. De mond-tot-mond reclame is erg positief en daar zijn we erg blij mee’, vervolgt Hendrix.

Uitdaging

Hendrix ziet het als een grote uitdaging om het complex steeds beter te laten worden en in kwaliteit te investeren. Als het zo loopt als gepland dan zou het over een jaar of twee nog veel meer en beter moeten zijn dan het nu al is. ‘Naar de top toe is een kunst maar daar blijven is een nog grotere kunst en dan steeds weer kwaliteit aan toe te voegen, en het ook financieel allemaal waar te maken, dat is de grootste uitdaging’, is Hendrix van mening.

Wellington

Hendrix besluit: ‘Wat Wellington in Florida is, dat moet een beetje het idee worden hier in de Peelbergen. Hét hippisch centrum van Europa, niet afhankelijk van weersomstandigheden.’

Bron: ECdP/Hoefslag Overname zonder bronvermelding niet toegestaan.

Foto: Karin De Haan