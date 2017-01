Hoe springt je paard? *video*

Het lijkt en voelt zo simpel als je een hindernis neemt… je rijdt aan, je paard zet af, springt naar voren en naar boven en voor je het weet land je al weer…

Voor de Springspecial van Hoefslag, de eerste uitgave van 2017, schreef Eveline Menke een artikel waarin de diverse springstadia worden besproken. Ook maakte ze het filmpje hieronder, aan de hand waarvan die verschillende fases duidelijk worden.

Meer over springen – techniek, interviews, theorie en praktijk – lees je in de Hoefslag Special Springen. Te koop bij de betere boekhandel of via paardenmagazines.nl.

Foto boven: Remco Veurink