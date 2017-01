Emerald: Ambassadeur van het BWP

Traditioneel op de BWP hengstenkeuring die momenteel plaatsvindt is de ceremonie rondom de nieuwe ambassadeurs van het stamboek. Eén van de vijf gelauwerde hengsten is de succesvolle springhengst Emerald van Harrie Smolders.

Harrie Smolders rijdt op dit moment op Partner Pferd in Leipzig, maar Emerald zelf was wel aanwezig om zich de versierselen te laten omhangen. Naast de zoon van Diamant de Semilly vielen Malito de Reve, Apple Juice, Tolano vh Riethof en Bentley vd Heffinck de hoogste onderscheiding van het BWP te beurt.

Natuurtalent Emerald

Emerald werd op driejarige leeftijd voorgesteld op de BWP Hengstenkeuring door fokker Bert Van den Branden en Joris De Brabander. Daarna kwam hij in handen van Axel Verlooy van Eurohorse en nam Harrie Smolders de verdere opleiding van de dan vijfjarige hengst op zich.

Emerald is deze keer de enige hengst in het gezelschap van ambassadeurs die de titel ontvangt op basis van zijn eigen prestaties. In 2015 won hij met Smolders de Nations Cup van Falsterbo, de opmaat tot méér. Op CHIO Rotterdam 2016 maakte hij deel uit van het team dat sinds lange tijd eindelijk weer eens de landenprijs in eigen land houdt en werd hij derde in de Grote Prijs. Mooi was ook de tweede plek in de wereldbekerfinale in Göteborg en deelname aan de Olympische Spelen in Rio waar het duo de individuele en de teamfinale haalde.

Malito de Reve

Malito de Reve (v. Cumano) bewijst zich vooral als topvererver. Eén van zijn bekendste nakomelingen is ongetwijfeld Grand Cru Vd Rozenberg die door Jerome Guery wordt gereden. Dan is er Estoy Aqui de Muze van Kevin Staut, Everlychin de la Pomme van Shane Sweetnam en Gancia de Muze van Niels Bruynseels

Apple Juice (v. Tresor d’Opaline) werd uitgebracht door Dirk Demeersman, Peter Postelmans en Rob De Bruijn (1.60m). Apple Juice heeft zijn ambassadeurschap te danken aan zijn zoon Zipper, die onder René Tebbel doorstootte tot in de individuele finale op de Olympische Spelen van Rio. Na de Spelen werd Zipper verkocht aan Double H Farm. Hij gaat vanaf nu dus door het leven als HH Zipper en wordt gereden door de Amerikaan Quentin Judge.

Met dank aan Voyeur

Tolano vh Riethof (v. Chin Chin) heeft zijn ‘titel’ met name aan Voyeur van Kent Farrington te danken en Bentley vd Heffinck (v. Upsilon van de Heffinck) heeft zelf gepresteerd onder Wilm Vermeir en enkele van zijn nakomelingen doen van zich spreken op het hoogste niveau.

BWP/Hoefslag

Foto: DigiShots