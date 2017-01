Zweedse media barsten los na award: ‘Paardrijden is geen sport’

Voor de Zweedse springruiter Peder Fredricson was de ‘Jerring Prisset’, de meest prestigieuze sportaward in Zweden, een bekroning op zijn werk. Echter barstten de media na de prijsuitreiking los. Waarom? Paardrijden zou volgens veel journalisten helemaal geen sport zijn.

Schandaal

Volgens meerdere sportjournalisten zou een springruiter de Jerringen Prisset niet mogen winnen. Het werd zelfs een schandaal genoemd dat Fredricson de prijs in ontvangst mocht nemen. Volgens vele journalisten was het stemmen niet eerlijk verlopen en werd er zelfs het woord ‘corruptie’ in de mond genomen, omdat er veel paardenmensen zouden hebben gestemd.

‘Kan mij niks schelen’

De Zweed blijft zelf koel onder alle kritiek. ‘Het kan me persoonlijk niets schelen’ meldt hij. ‘Het is leuk dat er door anderen veel gereageerd wordt op de negatieve kritiek. Ik hoef zelf niet te vechten voor de paardensport. Maar het zijn toch goede discussies. Dat ik de prijs ontving laat zien dat het paardrijden groter is dan veel mensen denken.’

Fredricson denkt ook dat een prijs voor de paardensport een positief effect heeft. ‘Ik hoop dat deze prijs indrukt maakt op mensen, met name op de jonge generatie. Zodat ook zij moed hebben om te investeren. Het laat zien dat je groot kunt dromen en de lat hoog kunt leggen, als je maar hard genoeg wilt werken.’

Bron: Tidningen Ridsport / Ridehesten

Foto: Remco Veurink