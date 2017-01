Willem Greve: ‘Met Carambole kun je een vuist maken’

De hengst Carambole van Willem Greve was na de inloopproef tijdens CHIO Aken vorige zomer niet helemaal in orde en moest afhaken. Daarna is hij niet meer in actie geweest.

Buitenseizoen

‘In Aken blesseerde Carambole zich; hij heeft sindsdien rust gehad en op dit moment zijn we dressuurmatig met hem aan het werk. Hij is goed te pas. We bouwen hem rustig op richting buitenseizoen’ , aldus Greve. ‘De grote wedstrijden die er nu aan komen zoals indoor Amsterdam en Brabant daar moeten de paarden gewoon in topvorm voor zijn dus daar licht de focus nog niet voor hem’, voegt hij toe.

Oliva

Midden maart gaat Greve naar Oliva in Spanje en wil hij een stuk of zeven paarden meenemen, waaronder Carambole, om te kijken hoe het dan met hem gaat. Vervolgens wordt dan pas verder gekeken naar het buitenseizoen.

Vuist

Met vier van zijn andere paarden staat Drachten op het programma. Daarna Amsterdam, de hengstenkeuring, een weekje Florida en Neumünster. ‘Het is echter nét even anders dan wanneer Carambole mee is. Met hem kun je echt een vuist maken. De andere paarden moeten echter ook op concours en kunnen daar mooi ervaring opdoen. Zo groeien ze er mooi in’, vervolgt Greve.

Straks met Carambole er weer bij hoopt hij een mooi stel wedstrijdpaarden te hebben.

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Remco Veurink