Ludger Beerbaum gaat uitdaging aan met Aziatische ruiters

Viervoudig Olympisch springkampioen Ludger Beerbaum wil Aziatische ruiters naar internationaal niveau brengen.

Succes geen toeval

Beerbaum, die na Barcelona stopte met zijn carrière als lid van het Nationale Duitse team, is voorzitter van de Longines World Equestrian Academy (LWEA) en zegt dat succes geen toeval is, en hij weet waar hij het over heeft. In zijn stal en in het Paardensportcentrum Riesenbeck International gaat het dag in dag uit over het verder ontwikkelen van de paardensport, het verbeteren van de rijvaardigheid en de verfijning van het paardenmanagement. Alles met de bedoeling om op internationaal paardensport-niveau een belangrijk woordje mee te kunnen praten en mooie plaatsingen en overwinningen te behalen.

China

‘En die kennis moet doorgegeven worden, vooral aan de Aziatische ruiters. Op dit moment staat de paardensport in China in de kinderschoenen, maar de ontwikkeling gaat razend snel en er is een enorme interesse om te leren van de ervaring in Europa. De markt is er’, zo vertelt Beerbaum. Hij is ervan overtuigd dat inmiddels ook paardensporters uit Aziatische landen bij internationale wedstrijden kans maken op een podiumplaats.

Jonge ruiters

De Longines World Equestrian Acadamy draagt bij aan het bereiken van dat doel. ‘We doen grotendeels ontwikkelingswerk’, zegt Beerbaum, die zich sinds 2008 met de paardensport in China bezighoudt en daar als deskundige een graag geziene gast is. De paardensport wordt in China vanuit de staat ondersteund en geïnteresseerde jonge ruiters zijn er in het land met 1,37 miljard inwoners voldoende. Alleen al in Peking zijn er 155 rijverenigingen. Maar het ontbreekt nog aan elementaire dingen als speciaal voer, deskundige dierenartsen, verzorgers, hoefsmeden en bijvoorbeeld een professioneel wedstrijdmanagement.

Goede wedstrijdruiters

Aangezien Rome tenslotte ook niet op één dag gebouwd werd hebben Beerbaum en zijn Chinese partners van Stal Dashing in Peking een strategisch programma met diverse activiteiten uitgewerkt dat al in het tweede jaar van het bestaan van de Academy ambitieuze doelen heeft. De basis is duidelijk: In Azië wordt basisarbeid gedaan, in Europa worden deze vaardigheden verfijnd. Getalenteerde ruiters die aan internationale wedstrijden willen deelnemen mogen als LWEA studenten langere tijd in de professionele stal van Beerbaum zelf voelen en beleven hoe de moderne springsport in elkaar steekt. Ze worden ook bij de wedstrijden in Europa begeleid. ‘We hopen natuurlijk dat hieruit ruiters naar voren komen die zich ontwikkelen tot goede wedstrijdruiters’, aldus Beerbaum die zelf ook benieuwd is welke vruchten het door hem ontwikkelde programma zal afwerpen.

Leerprocessen

Zeker is dat de LWEA studenten veel van de Europese collega’s leren en de kennis in China doorgeven. In de stal in Peking worden in 2017 tal van activiteiten aangeboden om een basiskennis te leggen. Er zijn opleidingen tot verzorgers, dierenarts, parcoursontwerpers, allemaal geleid door ervaren Europeanen die al jaren hun vak verstaan. Met evenementen voor jonge belangstellenden zal van het begin af aan duidelijk gemaakt worden hoe er omgegaan moet worden met een paard en welke leerprocessen een ruiter met zijn paard moet doorlopen. Er worden snuffeldagen aan kinderen aangeboden die duidelijk moeten maken hoe leuk en mooi het is om je vrije tijd met een pony of paard door te brengen.

Zomerkampen

In de zomer worden zowel in Peking als in Duitsland tiendaagse zomerkampen georganiseerd waarbij het gaat om verbetering van de rijvaardigheid, om theoretische kennis maar ook om de culturele aspecten van de beide gastlanden. De gasten uit Azië zullen bijvoorbeeld na hun cursus een internationale wedstrijd bezoeken en vervolgens een reis naar Frankrijk maken om in het Paardenmuseum in Chantilly een blik op de ontstaansgeschiedenis van de paardensport te kunnen werpen. En natuurlijk wordt gesproken over de vermenging van de verschillende culturen met als basis een gemeenschappelijke hobby.

Bird’s Nest

Voor de meer gevorderde Aziatische ruiters zal het hoogtepunt het internationale evenement, de Longines Equestrian Beijing Masters zijn. Dat vindt plaats in het vroegere Olympische stadion Bird’s Nest van 13 tot en met 15 oktober.

Daar kunnen ze deelnemen aan een leerprogramma onder leiding van Ludger Beerbaum persoonlijk en aan een Seminar met een professionele paardenverzorger. Aangezien niet iedereen in de gelukkige omstandigheden verkeert dat ze door de Meester persoonlijk gecoacht kunnen worden zal via Social Media de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen aan de Longines World Equestrian Acadamy. Ruiters uit de hele wereld mogen vragen stellen en problemen voorleggen. Die zullen door Beerbaum en zijn team worden verwerkt in videoclips en ander beeldmateriaal en dat zal regelmatig op de website van de Academy, www.iwea.info worden getoond.



Bron: persbericht

Foto: Shutterstock