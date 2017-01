Henrik von Eckermann en Westfaler stamboek gaan samenwerking aan

De Zweedse springruiter Henrik von Eckermann gaat een samenwerking aan met het Westfaler stamboek en is per direct aanspreekpartner voor Scandinavië.

Karl Schneider

Eckermann besloot in de zomer van 2016 na twaalf jaar als ruiter in dienst van de stal de samenwerking met Ludger Beerbaum te beëindigen en op de accommodatie van Karl Schneider in Wachtheim bij Bonn op zichzelf te beginnen.

Beerbaum

Carsten Lenz van het stamboek verklaart dat hij blij is met het feit dat Eckermann deze functie gaat vervullen vanwege zijn jarenlange succesvolle samenwerking met stal Beerbaum, zijn mening in de ruiterwereld zeer gevraagd is en hij is een goed vertegenwoordiger voor de moderne springsport op het hoogste niveau. Lenz is ervan overtuigd te dat Eckermann, samen met Toni Hassmann, Bernd Schulze Topphoff en Friederike Hess de belangen van het verband perfect zal behartigen.

Bron: Reiter Revue

Foto: Digishots