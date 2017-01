Peder Fredricson wint ‘Jerringprisset’

In Zweden won gisteren springruiter Peder Fredricson de ‘Jerringprisset’ prijs. Deze is vergelijkbaar met de Nederlandse ‘Sportman van het jaar’ prijs.

H&M All In

De door het publiek genomineerde Fredricson won de titel door het behalen van de zilveren medaille tijdens de Olympische spelen in Rio alsmede andere mooie prestaties met de hengst H&M All In.

Fredricson bedankt zijn paard en team omdat de prijs net zoveel voor hun is. Ook bedankt hij de eigenaren van H&M, zijn familie en iedereen die op hem gestemd heeft in een indrukwekkende speech.

Golfer Henrik Stenson, had het nakijken en moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Bron: World of showjumping

Foto: Leanjo de Koster