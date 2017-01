‘Vleut’ heeft Verdi nu alweer in vorm

Een maand nadat hij VDL Groep Verdi TN N.O.P. weer volop in training heeft, bewijst Maikel van der Vleuten dat hij de vijftienjarige hengst alweer in vorm heeft.

Na de Olympische Spelen kreeg Verdi wat rust en moest hij aan zijn dekverplichtingen voldoen. Op het vijfsterren concours in Bazel heeft hij voor het eerst -na twee hc Z-rondjes in Asten te hebben gesprongen- sinds Rio weer een serieuze wedstrijd, al hoeft de Quidam de Revel-zoon nog niet op het állerhoogste niveau te springen. De zwaarste proeven in Basel rijdt Van der Vleuten met stalgenoot Salomon (v. Stolzenberg).

In het 1.50m met joker haalde het duo zojuist de volle mep aan punten binnen, net als tien andere combinaties. De winst bleef in Zwitserland, met Pius Schwizer en Leonard de la Ferme CH (v. Landjuweel), maar voor Verdi was er een goede zevende klassering.

Rhodium x Weltino

Op vier ook een opvallend duo: thuisrijder en publieksfavoriet Steve Guerdat stuurde Dioleen rond in een tijd die anderhalve seconde langzamer was dan die van zijn winnende landgenoot. Hij reed een paard met een ongewone afstamming voor een springpaard. De negenjarige KWPN-merrie Dioleen stamt af van Rhodium uit een merrie van Weltino. Voor een verklaring van het springtalent van Dioleen moeten we verder terug in de moederlijn. Grootmoeder Bellaleen stamt van Voltaire. Uit dit lijntje komen meerdere goede springpaarden, waarvan Kyraleen (v. Quidam de Revel, 1.60m met Caroline Müller) de meest bekende is.

Uitslag 1.50m met joker CSI5* Basel.

Foto: Remco Veurink