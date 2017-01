Daniel Deusser begint 2017 met koppositie op de FEI-ranglijst

Daniel Deusser heeft de leiding overgenomen in de FEI Longines ranking over 2016. Hij verwijst de nummer één van vorige maand, landgenoot Christian Ahlmann, naar de tweede plek.

Deusser sprong in december naar de overwinning in de London Olympia Grand Prix en dat is mede de prestatie die hem nu van een derde naar een eerste plek brengt.

Zangersheide-ruiter Ahlmann wordt gevolgd door de Amerikanen Kent Farrington en McLain Ward. Simon Delestre de vijfde positie bekleedt de vijfde positie. Vorige maand bezette de Fransman nog de tweede stek. Scott Brash is de nieuwkomer in de top tien op de negende plaats. Kevin Staut strandt op zes, Marcus Ehning blijft op zeven en Eric Lamaze volgt op acht. De tiende stek wordt ingenomen door Pénélope Leprévost.

Harrie Smolders beste NL’er

Harrie Smolders blijft op twaalf staan en is daarmee de beste Nederlander. Maikel van der Vleuten zakt van 22 naar 24. Opvallende stijger is Jeroen Dubbeldam; hij klimt van 63 naar 56. Jur Vrieling blijft staan op 70.

Sanne Thijssen is nog altijd bezig met een gestage opmars; ze gaat van 79 naar 77. Ook nog in de top 100: Marc Houtzager (78), Gerco Schröder (90), Wout Jan van der Schans (91) en Leopold van Asten (96).

Pedro Veniss

Pedro Veniss mag de snelste stijger genoemd worden: hij klimt van 107 naar 87 en ook Holger Wulschner doet het prima met een 95e plek; hij komt van 118.

Longines FEI-ranking 2016.

Foto: DigiShots