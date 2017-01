‘Nieuwjaarsdag: Broertje van WK-paard Agana van het Gerendal geboren’

2017 had niet mooier kunnen beginnen voor de familie Verheij uit Scheulder. Op 1 januari werd Avion van het Gerendal Z geboren; een volle broer van hun succespaard, de bij het AES goedgekeurde hengst Agana van het Gerendal Z.

‘Het is een heel mooi voshengstje’, vertelt Jil Verheij. ‘Hoewel hij verder niet op Agana lijkt – het is een vosje met een bles, terwijl Agana bruin is, met slechts een paar witte haren op zijn hoofd – is het qua uitstraling net zijn grote broer. Hij heeft ook al dat brutale en is nergens bang voor. Het is ook een heel stoer en gespierd veulen en dat was Agana ook meteen vanaf dag één dag dat hij geboren werd.’

Vierde WK Lanaken

Agana van het Gerendal Z behaalde met Jil Verheij een vierde plek bij de vijfjarige springpaarden op het WK in Lanaken vorig jaar. Alle drie de dagen bleef de zoon van Aganix du Seigneur foutloos, om in de finale een snelle ronde neer te zetten, nét buiten het podium. In 2015 gooide de hengst al hoge ogen in de GMB Competitie. ‘Het is superleuk voor mijn vader, een echte hobbyfokker, dat uit zijn fokkerij zulke goeie veulens komen. Dat ik hem samen met m’n moeder beleerd heb en train en er dan ook nog succesvol mee ben, maakt het voor hem extra mooi.’

Zowel Agana als Avion hebben de merrie Naminka (Topas x De nu 22-jarige merrie komt uit de bekende Freiminka-stam, waaruit bijvoorbeeld de goedgekeurde hengsten Topas (v. Marco Polo) en Vincicator (v. Amor) bracht en de bekende prest.pref.keurmerries Usminka en Wominka (v. Pericles xx). Ook Totilas (v. Gribaldi) staat te boek als vertegenwoordigder van de Freiminka-stam, via zijn moeder Lominka (v. Glendale).

Aganix du Seigneur

De succescombinatie Aganix du Seigneur x Naminka leverde in 2011 naast Agana de hengsten Apollo Z, Akham Hero Z en Aga Khan Hero Z op. Eerstgenoemde is M-geklasseerd. Voorgaande jaren bracht de merrie al kinderen die eveneens in de (inter)nationale sport presteren, zoals de op 1.50m acterende Vimminka (v. Nabab de Reve) en Tissem (v. Iowa), die 1.45m geklasseerd is. Illinois (v. Iowa) springt 1.40m met Sanne Thijssen. De keur prestatiemerrie Naminka is inmiddels 22 jaar en hoeft zelf al een aantal jaren geen veulens meer te dragen na negen keer voor een nakomeling gezorgd te hebben.

‘We zullen wel ook dit jaar via ICSI proberen embryo’s te winnen en deze in een draagmoeder over te zetten. Dat gebeurt bij Ton Vullers Animal Embryo Centre’, vertelt Jil. ‘Opnieuw in combinatie met Aganix du Seigneur. Want stiekem hopen we op een merrieveulen om de lijn van Naminka mee voort te zetten…’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShotsij at