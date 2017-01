Bonzanjo en Florenciano verlaten stal van Marc Patrick Fritz

De Duitse Grand Prix ruiter Marc Patrick Fritz raakt de paarden van Ralph Westhoff, Florenciano en Bonzanjo kwijt onder het zadel.

De paarden zullen voortaan gereden worden door de Israelische Eyal Zlatin in Duitsland.

Westhoff kocht Bonzanjo en Florenciano in 2016 en bood Fritz aan om ze uit te brengen. De dertienjarige Florenciano werd voorheen gereden door Hubertus Schmidt en in maart verkocht aan Westhoff. De elfjarige KWPN-er Bonzanjo ging in juni 2016 naar Westhoff. Ook Diederik van Silfhout heeft Grand Prix niveau met Bonzanjo gereden.

Nog voor het nieuwe jaar eindigde de overeenkomst tussen Westhoff en Fritz en de paarden verhuisden naar Duitsland. Westhoff deelde aan Eurodressage mee dat er nog geen nieuwe ruiter was en dat het goed ging met de paarden. Echter, Eyal Ziatin bevestigde dat hij en zijn partner Hendrik Lochthowe ze op stal hebben in de buurt van München en blij is dat ze de paarden mogen gaan rijden.

Bron: Eurodressage

Foto: Leanjo de Koster