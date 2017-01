Doron Kuipers: ‘Blij met Elan SFN’

Springpaarden Fonds Nederland gaf onlangs haar Facebook-pagina aan dat Doron Kuipers de nieuwe ruiter van Elan SFN zal worden. De donkerbruine achtjarige ruin werd tot voor kort succesvol uitgebracht door Vincent Voorn op 1.40m niveau.

Op Facebook liet het SFN weten: ‘Wij hopen dat Doron de klik vindt met het paard, want wij hebben veel vertrouwen in deze high potential.’

Veel bloed

Hoefslag vroeg Kuipers naar zijn nieuwe aanwinst. ‘Elan is een heel sympathiek paard’, vertelt Doron. ‘Hij is heel heet met veel bloed en dat past bij mij op zich wel. Hij is nu ongeveer twee weken hier op stal en ik moet zeggen dat ik er blij mee ben.’

Voorbereiden

‘Dat er nog werk aan zit, is vrij logisch, dat heb je aan elk nieuw paard. Je wil graag zo snel mogelijk een combinatie worden; daar ben ik nu dus mee bezig’, aldus Doron. ‘We leren elkaar nu een beetje kennen. Ik heb hem één keer mee op oefenconcours gehad en dat voelde heel goed. En wellicht binnenkort een rondje 1.20m om te kijken waar we staan. Het zou ook mooi zijn als ik binnenkort een tour in het buitenland kan doen om me zo optimaal voor te bereiden op het buitenseizoen. Januari gebruik ik nog om aan elkaar te wennen.’

’t Heerenhuys

Kuipers heeft een aantal andere nieuwe paarden op stal om te trainen. Hij focust zich sinds kort helemaal op zijn eigen stal, Stoeterij ’t Heerenhuys, nadat hij zes jaar werkzaam was bij Stal Everse. ‘Dat is ook allemaal even wennen en staat in het kader van opbouwen’, laat de ruiter weten. Hij hoopt deze zomer mooie wedstrijden te kunnen rijden als hij de paarden er klaar voor heeft.

Bron: Hoefslag

Foto: Leanjo de Koster

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan