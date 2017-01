Albert Zoer stuurt Florian weer eens naar winst

Ook in de klasse Z was het de laatste starter die er met de winst vandoor ging. De inzet van Albert Zoer met Florian (v. Zirocco Blue VDL) werd beloond. Hij was ruim twee seconden sneller dan Flying Dream (v. Zapatero) met Kimberley Winsingh.

De overige winnaars in de laatste rubriek van de hengstencompetitie op het IICH Groningen in Zuidbroek waren Freeman VDL (v. Emmerton VDL) met Jur Vrieling en For the Moment (v. Mr. Blue) met Patrick van der Schans.

Uitslag hengstencompetitie Zuidbroek klasse Z.

Foto: DigiShots