Op 30 december is Cees Bruers, de fokker van Utascha, overleden. Dat meldt het Springpaarden Fonds Nederland.

Bruers had door zijn hobby, de paarden, een grote passie en betrokkenheid. Hij straalde trots en geluk uit wanneer een fokproduct van hem en met name zijn paradepaardje Utascha, weer eens een voor Nederland aansprekende prestatie had neergezet onder Eric van der Vleuten en Jeroen Dubbeldam.