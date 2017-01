KWPN-hengst El Salvador naar België

Hengstenstation de Radstake heeft de KWPN-hengst El Salvador voor de helft verkocht aan stal T & L van Luc Tilleman

Annelies Vorsselmans leidde de nu achtjarige El Salvador (Vigaro x Kojak) op; de hengst vertrekt nu naar België en zal zijn internationale springcarrière voortzetten onder Frédéric Vernaet.

In de fokkerij doet de hengst al goede zaken; zijn zoon Invictus (mv. Nabab de Reve) werd vorig jaar goedgekeurd. Op haar website vermeldt Luc Tilleman: ‘Na het bekijken van een tiental nakomelingen van de hengst in Nederland hebben we besloten hem voor de helft aan te kopen van de familie Venderbosch, met wie we al jaren samenwerken. De producten van El Salvador tonen, net zoals hun vader, veel afdruk, explosiviteit en een natuurlijke scherpte op de sprong.’

El Salvador blijft beschikbaar voor de Nederlandse fokkers via De Radstake.

Foto: DigiShots