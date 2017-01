Candy van Pieter Devos met welverdiend pensioen

Candy, de vijftienjarige GP merrie van Pieter Devos, mag met pensioen. De BWP-merrie zal voor de fokkerij worden ingezet en het eerste embryo van Malito de Rêve wordt al te koop aangeboden.

Hoogtepunt

Candy won met Devos in het zadel in 2013 de Grand Prix in Calgary en in datzelfde jaar was er een hoogtepunt met de tweede plaats in de CSIO5* Nations Cup. Ze behaalden ook de derde plaats in de CSI5* Global Championstour van Miami in 2015. In Amsterdam was er dat jaar nog een CSI4* vierde plek.

Nafok

De nafok van Candy bewijst zich zeker in de sport. Dochter Handy van HD is onlangs verkocht aan Tal Milstein en Ilan Ferder. De merrie zal onder Mark Bluman in Wellington haar sportcarrière voortzetten.

Ook Candy’s zoon Grand Canyon van HD was niet onverdienstelijk in Amerika. Gentle Equinta, Important de Muze, Intenz van HD, Gravin van HD en Indiana van HD (onder Doron Kuipers) lopen ook al allemaal internationaal.

Voor de fokkerij zal Candy dus zeker nog een rol gaan spelen.

Bron: Worldofshowjumping/galop.be

Foto: Remco Veurink