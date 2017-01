Springruiter Denis Nielsen start als zelfstandige op Gut Daxau

Na bijna tien jaar als stalruiter op het Gestüt Sprehe in het Duitse Löningen-Benstrup gaat de 27 jarige springruiter Denis Nielsen voor zichzelf beginnen. Per 1 januari 2017 is hij samen met zijn vriendin Victoria Michalke op het Gut Daxauz in de buurt van München als zelfstandige gevestigd. Michalke was al werkzaam hier als dressuuramazone.

Duits kampioen

Nielsen zegt veel geleerd te hebben en dat hij hij ook veel voordeel heeft gehad bij Sprehe. Na een spannende strijd mocht hij zich in 2015 in Balve Duits kampioen springen noemen bij de senioren samen met een sterk springende Cashmoaker (v. Calido I). Hij heeft veel aan stal Sprehe te danken en aan Peter en Paul Wendeln (eigenaar Cashmoaker) en trainer Tjark Nagel. Hij hoopt ook in de toekomst nog op een goede samenwerking te kunnen vertrouwen.

Cashmoaker

Denis Nielsen heeft zich vooral met de hengst Cashmoaker in de laatste jaren super ontwikkeld met meerdere landenteam titels en namen ze aan diverse vijfsterren wedstrijden toernooien deel. Door zijn prestaties werd hij in het B kader van de springruiters opgenomen. Verder is hij lid van de Perspektivgruppe (talentenplan) springen.

Gut Daxau

Een perfecte combinatie met zijn vriendin Victoria die tot het dressuur B-kader talentenplan behoort. Zij is ook niet onverdienstelijk in de dressuurwereld met paarden als de tienjarige merrie Novia 6 en de veertienjarige Oldenburger ruin Dance On Old. Samen willen ze nu op Gut Daxau een opleidings-, wedstrijd- en handelsstal gaan starten.

Het Gut Daxau deelt mede dat ook zij een een spannende nieuwe tijd tegemoet zien omdat Denis Nielsen zich bij hun als zelfstandige zal vestigen en er nu niet alleen de hindernissen maar ook hoge kwaliteit springpaarden hun intrek zullen doen.

Bron: Pferdenachrichten

Foto: Leanjo de Koster