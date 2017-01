Ursula XII meest verdienende springpaard van 2016

Grootverdiener het afgelopen jaar was volgens Hippomundo.com Scott Brash’ Ursula XII (v. Ahorn). Geen verrassende koppositie; de merrie won de Rolex Grand Prix op Spruce Meadows in september 2016.

Die overwinning alleen al was goed voor 600.000 euro. Recent werd een derde plek behaald op het CHI in Genève, dat ook deel uitmaakte van de Rolex Grand Slam-reeks. Ursula was het enige paard dat meer dan 1 miljoen euro bij elkaar sprong.

De sBs-merrie HH Azur volgt op de tweede plaats. De 10-jarige Thunder van de Zuuthoeve-dochter sprong met McLain Ward 884.765 bij elkaar. Ze werd tweede achter Ursula in Calgary.

Chesall Zimequest (v. Casall ASK) volgt op de derde plaats. Simon Delestre’s merrie liep 618.493 euro bij elkaar in 2016. Chesall’s vader, Casall ASK volgt op de vierde plaats. De Holsteiner hengst bezorgde zijn ruiter en eigenaren vorig jaar bijna 600.000 euro, op zestienjarige leeftijd.

De top vijf wordt volgemaakt door de 12-jarige BWP hengst, Ensor de Litrange LXIII (v. Nabab de Rêve). Ensor en Stephex-ruiter Lorenzo de Luca waren in 2016 goed voor een winstsom van 576.250 euro.

Meest verdienende KWPN’er belandt net buiten de top tien. Het is de door Cees Klaver gefokte Taloubet Z (v. Galoubet A) van Christan Ahlmann. Don VHP Z (v. Nabab de Reve) is het paard dat onder een Nederlandse ruiter naar het meeste prijzengeld sprong. Harrie Smolders stuurde hem naar bijna vier ton.

Ranking meest verdienende springpaard.

Hippomundo.com/Hoefslag

Foto: Rolex Grand Slam