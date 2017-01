Abdelkedir en Quickly de Kreisker beste springcombinatie 2016

Bij de FEI ranking dressuur gaat het altijd om de combinatie ruiter/paard. Minder bekend is een dergelijke ranglijst bij het springen. Als ruiter en paard al heel lang op het hoogste niveau meedoen, dan vergaren ze veel punten, zoals de nummer één Ouaddar Abdelkedir met Quickly de Kreisker.

De Turkse ruiter stijgt van plek 4 in 2015 naar de koppositie in 2016. Ook bekende top 10-duo’s zijn John Whitaker met Argento (van 12 naar 2), Emanuele Gaudiano met Admara (van 15 naar 3, ondanks dat de Padinus-dochter in februari dit jaar verkocht werd aan Carlos Lopez-Colombia), Rolf-Göran Bengtsson met Casall Ask (van 1 naar 4), Scott Brash met Hello Sanctos (van 8 naar 5) en Ludger Beerbaum met Chiara (van 13 naar 6).

Toch scoren ook ruiters die net komen kijken op de zwaarste wedstrijden. Dat zien we bij Laura Renwick met Bintang II. De combinatie ging als een speer dit jaar en klimt van 110 naar 7. Een oudgediende komt ook nog steeds in de top tien voor: Beezie Madden met Simon, al kwam de combinatie dit jaar maar één keer in actie. Het duo klimt van 70 naar 8. Een gigantische stijging is er voor Meredith Michaels-Beerbaum met Fibonacci: van 549 naar 9. Simon Delestre met Hermes Ryan sluit de top tien.

Vleut en Verdi

Beste Nederlandse tweetal is een duo dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is: Maikel van der Vleuten met VDL Groep Verdi TN N.O.P. Zij staan op plek twintig (vorig jaar 9). Harrie Smolders en Don VHP Z vormen nog niet zo lang een combinatie; vorig jaar stonden zij op 645, nu is er plek 26. Op 47 nogmaals Van der Vleuten, nu met VDL Groep Arera C.

FEI Ranking Combination in Jumping.

Foto: DigiShots