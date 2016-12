Voor een optimale prestatie in de ring: mentale kracht

Mentaal sterke ruiters doen standaard bepaalde dingen wél en niet om goed te kunnen presteren in de ring.

Tien uitspraken die van toepassing zijn op mentaal sterke ruiters:

1. Niet per se winnen

Succesvolle ruiters hoeven niet koste wat het kost te winnen. Ze willen die eerste prijs binnenhalen en weten dat ze dat kunnen. Maar ze blijven gefocust op hun rijden en zijn niet bezig met het resultaat.

2. Druk? Welke druk…

Mentaal sterke ruiters bezwijken niet onder druk. Het is zelfs zo dat ze die druk nodig hebben om te kunnen presteren.

3. Geen twijfel

Als ze eenmaal het parcours gelopen hebben en voor zichzelf bepaald hebben hoe ze de rit gaan rijen, dan twijfelen ze er niet aan of dat plan gaat werken of niet. Ze kennen hun paard en gaan voor de beste opties voor het paard dat ze op dat moment rijden.

4. Focus

Mentaal sterke rijders doen alles wat nodig is om hun paard voor elkaar te krijgen. Vanaf het moment dat ze te paard gaan, zijn ze gefocust.

5. Vertrouwen

Paardensport is anders dan het open van een 100 meter. Het is meer een marathon, en een sterke ruiter begrijpt dat de weg naar succes tijd kost. Ze vertrouwen erop dat de weg die zij kiezen voor hun paard de juiste is.

6. Collega-ruiters

Sterke ruiters zijn niet bezig met het maken van neerbuigende of negatieve opmerkingen over collega’s. Integendeel, ze sporen (minder ervaren) ruiters aan en steunen hen.

7. Gedane zaken…

Mentaal sterke ruiters weten dat het onnodig veel energie kost als ze focussen op zaken waar ze niks (meer) aan kunnen doen. In plaats daarvan leren ze van hun fouten en gaan ze er vanuit dat het de volgende keer beter gaat.

8. Geen zorgen…

… over de toekomst. Sterke ruiters zijn niet gefixeerd op een einddoel. Ze stellen zichzelf subdoelen en hebben een duidelijk plan om de focus te houden op zaken die in de hand kunnen houden.

9. Criticasters

Sterke ruiters hebben geleerd dat het geen zin heeft te luisteren naar kritiek of mensen die denken het beter te weten dan zij. Ze houden vast aan hun eigen, individuele plan. Ze bouwen een sterk team om zich heen van mensen die met datzelfde plan bezig zijn.

10. Investeren

Succesvolle ruiters laten zich niet afleiden van wat uiteindelijk het allerbelangrijkste is: hun band met hun paarden. Investeren in het paard is de beste manier om de kans op succes te vergroten.

Noelle Floyd/Hoefslag

Foto: DigiShots