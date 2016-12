Mechelen: Wereldbekerwedstrijd voor Bosty

Het was snelheidsduivel Roger-Yves Bost ‘Bosty’ die zojuist de wereldbekerwedstrijd in Mechelen op zijn naam schreef met Sydney Une Prince (v. Baloubet du Rouet).

Een mooie tweede plek voor België, in de persoon van Jos Verlooy met Caracas (v. Casall). Duitsland op drie: Holger Wulschner met BSC Skipper (v. Stolzenberg).

In de barrage ook Harrie Smolders. Hij was snel op weg, maar Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) raakte een balk die prompt naar beneden ging. Een negende plek viel het duo ten deel, vlak achter de snelste vierfouter Bertram Allen met Izzy By Picobello (v. Cicero Z).

Pech voor Leopold van Asten met VDL Groep Zidane N.O.P. (v. Heartbreaker). Hij bleef foutloos in de basisronde, maar was 16/100 seconde te langzaam. Hij werd dertiende, net buiten te prijzen.

Longines FEI CSI5*-W Mechelen.

Foto: DigiShots