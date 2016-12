Mechelen: Opnieuw topprestatie voor Smolders en Zinius

Na woensdag het 1.40m direct op tijd te hebben gewonnen met een spectaculaire rit moest Harrie Smolders vanmiddag genoegen nemen met een vierde plek met Zinius, die hij sinds september rijdt.

Maar liefst zeventien combinaties gingen de strijd met elkaar aan in de barrage. Degenen die nu opnieuw foutloos bleven of één balk in het zand van de Nekkerhal zagen ploffen belandden in de prijzen.

De overwinning én de tweede plek bleven in België in deze vijfsterren 1.45m-rubriek. Pieter Devos troefde maar net de jonge Gilles Thomas af, een paar dagen geleden nog uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Devos was met Baloubet du Rouet-zoon Haloubet Hitchcok bijna tweetiende seconde sneller dan zijn landgenoot op Indiana van het Kapelhof (v. Chatman).

Henrik von Eckermann mocht de KWPN-gefokte, maar bij het SWB geregistreerde Yajamilla (v. Lux Z) als derde opstellen, net voor Smolders met Zinius. Pilar Lucrecia Cordon stuurde Armani des Maraichers (v. Kashmir van Schuttershof) naar het vijfde geld.

Tweede Nederlander die zich mocht opmaken voor de prijsuitreiking was Leopold van Asten. Hij reed VDL Groep C Tara Z (v. Crown Z) naar de negende prijs.

Uitslag CSI-W 1.45m direct op tijd Jumping Mechelen.

Foto: Remco Veurink