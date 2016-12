Doron Kuipers sluit aan op Belgisch feestje U25

In de U25-rubriek in Mechelen werd het podium bezet door onze zuiderburen. Winnaar was Dieter Vermeieren met Ilias van het Hof Ter Velde. De combinatie finishte in een tijd van 57.87 seconden.

De eveneens uit België afkomstige Jeroen de Winter kwam na 59.30 seconden als tweede over de finish met Juice van het Meerdaalhof. Zijn landgenoot Dime d’Haese werd derde met EH Quick Nina (v. Quidam’s Rubin) in een tijd van 59.40 seconden.

Doron Kuipers

Onze landgenoot Doron Kuipers, die als één van de laatste deelnemers startte, behaalde een mooie vierde plaats door een foutloos rondje te springen met de KWPN ruin Dazard in een tijd van 59.82 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Longinestiming

Foto: Digishots