Sanne Thijssen: ‘Dit jaar was één groot hoogtepunt!’

Voor Rabobank Talententeam-lid Sanne Thijssen was 2016 een mooi jaar. Ze kijkt terug op verschillende overwinningen ‘2016 was eigenlijk een groot hoogtepunt voor mij. Ik was met Ulena en Con Quidam echt in de ‘winning mood’ en dat was natuurlijk super cool. Mijn eerste vijfsterren Grote Prijs, de overwinning in de Derby van Eindhoven, het EK Young Riders, het was allemaal te gek!’

Hooggespannen verwachtingen

‘Als ruiter weet je dat er ook tijden kunnen komen dat het een stuk minder goed gaat, en daarom geniet ik er extra van. Daarnaast heb ik mezelf verbaasd met al die successen. Iedere keer stond ik er weer van te kijken en realiseerde ik me dat het bijzonder is om mee te maken. Op een gegeven moment merkte ik wel dat de verwachtingen van anderen hooggespannen werden en dat ik daardoor wat meer druk begon te voelen. Mijn vader heeft me daar goed mee geholpen. “Rustig blijven en gewoon je eigen ding doen,” zei hij dan. Dat bleek het beste advies, want ik heb het los kunnen laten en ging meteen weer beter rijden.’ aldus Thijssen.