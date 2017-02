Serge van der Wulp in Duitsland aangehouden

Serge van der Wulp, één van de meest bekende oplichters in de paardenwereld, is vorige week aangehouden. Van der Wulp dupeerde een vrouw in Duitsland, die de politie inschakelde. Omdat het slachtoffer gelijktijdig ook contact bleef houden met Van der Wulp kon hij worden aangehouden. Via berichten die de oplichter stuurde, kon de politie achterhalen waar hij zich bevond.

Paardenhandelaar

In de paardenwereld zou Van der Wulp actief zijn onder de naam Florum Dressage Equorum. Stoeterijen, dressuurstallen en maneges werden via internet verleid tienduizenden euro’s te betalen voor sportpaarden en buisjes sperma, die echter nooit geleverd werden.

Ook liet hij paarden voor hoge bedragen insemineren om ze vervolgens, zonder te betalen, weer door te verkopen. Aangezien hij zonder vaste woon- of verblijfplaats opereerde, was hij voor zowel zijn schuldeisers als de politie lastig op te sporen.

Charmes

Van der Wulp doet zich vaak voor als een rijke paardenhandelaar en palmt met zijn charmes vele dames in om ze vervolgens financieel en emotioneel gedupeerd achter te laten. Onlangs dupeerde hij nog een hotel in Tilburg, door er meerdere nachten te slapen en eten en in het holst van de nacht te vertrekken zonder te betalen.

AVRO/TROS Opgelicht besteedde ook aandacht aan de man die het steeds weer voor elkaar krijgt om slachtoffers te maken.

Of de Nederlandse politie met de Duitse gaat samenwerken na de aanhouding van Van der Wulp is nog niet bekend.

Zie ook: Weer slachtoffers door bekende paardenoplichter

Bron: Avro/Tros Opgelicht

Foto: Shutterstock