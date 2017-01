Sanne Thijssen superieur in Grote Prijs Zuidbroek

Rabo Talententeamlid Sanne Thijssen won zaterdagavond laat op superieure wijze de tweesterren Grote Prijs van Zuidbroek met haar merrie Ulena (Baloubet Du Rouet x Indoctro).

“Niet normaal zoals Sanne kan rijden, alleen heeft ze niet zoveel respect voor een oude man als ik”, aldus Jur Vrieling die met Corporal VDL (VDL Vardento x Grosso Z) op bijna een halve seconde achterstand tweede werd.

Al in het basisparcours had Thijssen met haar zestienjarige Ulena de snelste tijd. De achttienjarige was dan ook een van de favorieten van de twaalf combinaties in de barrage. Daarin kwam alleen Vrieling met zijn nieuwe paard Corporal VDL enigszins in de buurt van de winnende tijd (34.44 seconden tegen 35.18 seconden).

Stuk sneller

“De barrage was top”, straalt Sanne Thijssen. “Ik kwam dicht onder hindernis twee, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Daardoor kreeg ik zoveel sprong terug dat ik na de landing makkelijk binnendoor kon naar hindernis drie. Dat was een stuk sneller dan de rest.”

De jonge Limburgse won al meerdere Grote Prijzen in Nederland. “Het is wel leuk om deze Grote Prijs aan mijn lijstje toe te voegen”, klinkt het nuchter. Het oudejaarsweekend nam Thijssen met Ulena nog deel aan het viersterrenconcours in Liverpool waar ze een mooie overwinning boekte in een sterk bezette rubriek.

“Ik zou eigenlijk volgende week met Ulena naar Drachten gaan, maar omdat daar maar een rankingproef was, heb ik toch besloten haar naar Zuidbroek mee te nemen. Na deze winst mag Ulena het volgende week wat rustiger aan doen.” Dankzij haar zege in Zuidbroek verdient Thijssen weer de nodige punten voor de wereldranglijst waarop ze nu op plaats 77 staat.

“Die punten heb ik ook wel nodig om grote wedstrijden binnen te komen. Ik heb mijn definitieve uitnodiging voor Jumping Amsterdam binnen. Dus ik ga kijken of ik daar mee kan doen.”

Talent van het jaar

In de RAI maakt de amazone kans om gehuldigd te worden tot Rabo Talent van het Jaar. “Ja dat zou kunnen. Je weet het nooit, misschien heb ik wel niet genoeg gewonnen afgelopen jaar.”

Jur Vrieling had deze Grote Prijs graag gewonnen voor eigen publiek. De Groninger routinier reed met de schimmelhengst Corporal VDL in de barrage dezelfde lijnen als Thijssen, maar moest zich op de finish toch gewonnen geven. De tijd was 0.34 seconde langzamer.

Vrieling rijdt Corporal VDL sinds een paar maanden nadat eigenaar VDL Stud de hengst terughaalde uit Zweden. Daar werd de hengst al op het hoogste niveau was uitgebracht door Malin Bayard-Johnsson. “Zijn nakomelingen lijken heel goed en daarom is hij terug. Het is een heel fijn paard en ik kan hem heel goed gebruiken in mijn wedstrijdstal.”

Bron: KNHS.nl

Foto: Mariol Middel Fotografie