Sanne Thijsen wint Medium Tour in Roosendaal

Sanne Thijssen heeft bij PSC Den Goubergh de CSI2* – Medium Tour over 1.40 m. gewonnen. Met Stippel (Cartano) was ze de snelste in een barrage met vijftien deelnemers.

De Duitser Thomas Brandt werd tweede met Cataleya 3 (Cachas), de Fransman Alexis Borrin derde met Ruby de La Fosse (Alezan).

Het was de eerste keer dat het Rabo Talent van het Jaar Stippel op dit niveau uitbracht. ‘Hij heeft wel een keer een 1.40 rubriek direct op tijd gereden, maar nog niet eerder met een finale,’ legt Thijssen uit. ‘Stippel heeft een beetje een terugval gehad, hij zat niet lekker in zijn vel. Niet dat er echt iets aan de hand was, maar dat heb je zelf ook weleens. Maar zelfs als hij niet helemaal in vorm is, doet hij zijn uiterste best.’

Licht kapje

Het gevoel vandaag in Roosendaal was ‘heel goed’. ‘Het liep heel lekker, het paste allemaal. Ik had Stippel vandaag een licht kapje om zijn achterbenen gedaan. Normaal spring hij zonder, want hij tikt zichzelf nooit aan. Ik wilde dit toch eens proberen, kijken of hij wellicht nog wat extra gaf. Het stelt echt niks voor, maar het pakte wel goed uit!’

De amazone is van plan de schimmelruin dit jaar vaker in de 1.40 en 1.45 m. rubrieken te starten. ‘Hij is pas 8, maar als het goed uitpakt is hij wellicht aan het einde van dit jaar klaar voor de 1.50 meter.’

It’s Me

Zondag komt Thijssen in Roosendaal nog aan de start van de Grote Prijs met de 9-jarige BWP-ruin It’s Me (Cicero Z Van Paemel). ‘Het is zijn eerste Grote Prijs. Hij heeft veel vermogen en kwaliteit maar ik weet nog niet wat ik morgen kan verwachten.’

Foto: DigiShots