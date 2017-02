Ruiters WB-finales niet gehinderd door Trumps inreisverbod

Deelnemers aan de wereldbekerfinales in Omaha eind maart hoeven niet bang te zijn aan de grens geweigerd te worden. President Trump bekrachtigde deze week een inreisverbod voor inwoners van diverse islamitisch georiënteerde landen. Sporters uit deze landen blijven wel welkom, is de FEI verteld.

Inwoners uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Somalië, Jemen en Syrië ondervinden sinds deze week grote moeite wanneer ze Verenigde Staten in willen. Voor sporters wordt een uitzondering gemaakt, meldde het United States Olympic Committee (USOC) dat nauw contact onderhoudt met de Amerikaanse overheid aan de FEI.

Snel toegang

‘Ons is verteld dat Amerikaanse overheid met het USOC samenwerkt om ervoor te zorgen dat sporters en officials snel toegang hebben tot de Verenigde Staten om aan internationale wedstrijden deel te nemen’, meldt een FEI-woordvoerder.

Eerder deze week gingen de douanepoortjes al open voor een deelnemer aan een taekwondo-wedstrijd in Las Vegas.

Ruitercultuur

Dit betekent dat alle gekwalificeerde ruiters voor de wereldbekerfinales dressuur en springen sowieso deel kunnen nemen. Uit de zeven islamitische landen waarvoor het inreisverbod geldt komen weliswaar weinig ruiters, maar toch kennen Libië en vooral Syrië wel degelijk een ruitercultuur.

‘De topdrie van de Arabische League kwalificeert zich voor de finale. Als één van de huidige topdrie uitvalt kan deze plek door de nummer vier of vijf worden ingenomen. In dat geval zou de Syrische Ahmed Saber Hamcho voor de finale gekwalificeerd zijn’, aldus de FEI-woordvoerder.

Syrische Hamcho

De 21-jarige Hamcho staat momenteel vijfde in de Arabische league en vertegenwoordigde in 2012 al zijn land op de Olympische Spelen in Londen. Voor een eventuele wereldbekerfinale heeft hij de beschikking over onder andere Callahan (Contendro x For Pleasure) die hij vanaf eind 2014 onder het zadel heeft. Eerder was de hengst in eigendom van Abdullah AlSharbatly die in 2014 goud met de Contendro-zoon won op de Asian Games. AlSharbatly kocht de hengst in 2014 in de executieveiling van Stal Eurocommerce.

Het Internationaal Committee (IOC) reageerde donderdag: ‘Het IOC is blij met het initiatief van het USOC en vertrouwt erop dat internationale sportevenementen in de USA nog steeds zullen plaatsvinden in lijn met de Olympische waarden; vriendschap, excellence en respect.’