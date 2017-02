Ruiter centraal tijdens Rondje Instructie Mennen

Hoe kan een ruiter een toegevoegde waarde zijn voor de training van een menpaard? Die vraag wordt beantwoord tijdens het Rondje Instructie Mennen van de KNHS op donderdag 23 maart. Het Rondje Instructie wordt gehouden in de Amaliahal van het KNHS-centrum in Ermelo.

De bekende tweespanrijder en meninstructeur Gerard Leijten en rij-instructeur Johan Hamminga slaan de handen ineen voor deze educatieve avond.

Nageeflijkhgeid

Leijten en Hamminga leggen aan de hand van diverse combinaties, zowel onder het zadel als aangespannen, uit wat de ruiter kan doen om een menpaard goed te trainen. De basisprincipes van het rijden, zoals nageeflijkheid, gehoorzaamheid en contact lopen als rode draad door de clinic.

‘Zowel de dressuur-vaardigheidsmenner als deelnemers aan de samengestelde wedstrijdsport, maar ook de recreatiemenner kan hier veel van opsteken’, denkt Gerard Leijten. ‘We weten dat een groot aantal pony’s en paarden in de mensport thuis onder het zadel wordt getraind en wij willen graag de menners helpen om de juiste verbindingen te maken tussen het rijden en het mennen.’

Wereldkampioenschappen

Gerard Leijten begon zijn mencarrière op 16-jarige leeftijd. Eerst met een enkelspan en later stapte hij over naar een tweespan. Leijten nam met succes deel aan vier Wereldkampioenschappen, met als hoogtepunt het behalen van de gouden teammedaille in 2011, waar hij individueel op de vijfde plaats eindigde.

Sinds 2004 houdt Gerard zich bezig met trainen van menpaarden en het geven van instructie. Als trainer en coach van een groot aantal menners in binnen- en buitenland levert hij een grote bijdrage aan successen van zijn leerlingen.

Dressuurtrainer

Johan Hamminga heeft een enorme staat van dienst opgebouwd als dressuurjurylid, -africhter en -instructeur. Johan is één van de grootste dressuurtrainers van Nederland en heeft menig (sub)topruiter onder zijn hoede, waaronder Jennifer Sekrève. Zelf heeft Johan wedstrijden gereden tot en met Grand Prix-niveau, maar hij is vooral bekend als africhter.

Hamminga heeft vanuit zijn verleden een link met de mensport. Johan komt van een boerenbedrijf, waar zij in eerste instantie paarden voor de wagen hadden voordat deze werden ingeruild voor de tractor. In de jaren tachtig maakte hij tuigpaardhengsten klaar in het verrichtingsonderzoek.

Aanmelden voor het Rondje Instructie kan via Mijnknhs.nl

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink