Ron Ehrens: ‘Laat het seizoen maar beginnen’

De Nederlandse springruiters verdedigen komende zomer (23 – 27 augustus) in Gothenburg hun Europese titel. In aanloop naar het EK neemt bondscoach Rob Ehrens met zijn ruiters deel aan zes landenwedstrijden in de 1e Europese Divisie van de FEI Nations Cup™ Jumping Series.

De belangrijkste wedstrijden zijn in 2017 het EK en de finale van de FEI Nations Cup™ Jumping Series in Barcelona. In de aanloop naar deze finale zijn er wat kleine wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo rijden de teams in zes landenwedstrijden en tellen de beste vier resultaten voor kwalificatie voor de finale.

Nederland krijgt in deze loodzware competitie concurrentie van Duitsland – vorig jaar winnaar van de finale – en van Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Landenwedstrijden

Het Nederlandse team komt aan start in de landenwedstrijden op de vijfsterren concoursen van La Baule, Rome, Rotterdam, Falsterbo, Hickstead en Dublin. De beste vier resultaten van deze zes competitiewedstrijden tellen dit jaar mee voor plaatsing voor de finale in Barcelona, waarvoor 7 van de 8 landen uit de eerste divisie zich plaatsen.

De Nederlandse springruiters zijn er al jaren bij in de finale. Na het behalen van de wereldtitel, won het team van Rob Ehrens in 2014 ook de finale van de Serie in Barcelona. Vorig jaar wonnen de springruiters de ‘eigen’ landenwedstrijd op het CHIO Rotterdam in het Kralingse Bos. Het was een van de overwinningen die nog ontbrak op het indrukwekkende palmares van Rob Ehrens.

Dit jaar staat een topklassering zeker op het verlanglijstje van de springruiters, net als prolongatie van de Europese titel.

Planning

Bondscoach Ehrens vertelt over het komende seizoen en zijn planning. ‘Dit jaar is geen jaar waarin belangrijke kwalificaties te verdienen zijn, maar het is wel heel belangrijk om het hele spel op de rit te krijgen voor 2018.’

Het NK in Mierlo is net als andere jaren het eerste officiële observatiemoment en het eerste grote buitenconcours. ‘Voor de eerste Nations Cup in La Baule heb ik wel al een beetje een longlist in gedachte, maar de echte selectie natuurlijk nog niet. De Nations Cups zijn super mooie wedstrijden om heen te gaan met een team. In de hoofd league blijven is voor dit seizoen natuurlijk een zeer belangrijk doel.’

Voordeel

Dat dit jaar de beste vier resultaten van de zes wedstrijden tellen is volgens Ehrens een voordeel als het direct in het seizoen al goed loopt. ‘Als het een keer tegen zit dan heb je later in het jaar nog een kans om het goed te maken. Binnenkort heb ik nog een bespreking met al mijn ruiters en dan nemen we de plannen door. Ik heb er weer zin, laat het seizoen maar beginnen.’

Kalender 2017 FEI Nations Cup™ Jumping Series, 1e divisie

26 – 30 april , Lummen, België,

11 – 14 mei, La Baule, Frankrijk*

24 – 28 mei, Rome, Italië*

1 – 4 juni, St Gallen, Zwitserland

22 – 25 juni, Rotterdam*

13 – 16 juli, Falsterbo, Zweden*

27 – 30 juli, Hickstead, Engeland*

9 – 13 augustus, Dublin, Ierland*

(Oranje komt aan de start op de wedstrijden met een *)

Finale Barcelona, Spanje, 29 september – 1 oktober

Deelnemende landen in Europese divisie 1

Duitsland

Frankrijk

Ierland

Italië

Nederland

Spanje

Zweden

Zwitserland

23- 27 augustus, Europees Kampioenschap Springen, Gothenburg (Zweden)

20 – 23 april, Nederlands Kampioenschap Springruiters, Mierlo.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink