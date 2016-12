Rien van der Schaft: ‘Andere landen zijn beter, door betere opleidingen’

Rien van der Schaft is de nieuwe bondscoach dressuur. De lezers van Hoefslag Magazine werden recent nog getrakteerd op een uitgebreid interview met deze absolute toptrainer in de Hoefslag Trainingspecial (november). Journaliste Koosje Mulders bezocht zijn bedrijf in Wenum Wiesel en maakte een verhaal dat staat als een huis en fotograaf Remco Veurink maakte een exclusieve fotoreportage, die ook terug te zien is in deze special.

Piet Oothout

We vroegen hem door wij hij als trainer het meeste gevormd was. Rien antwoordde: ‘Piet Oothout, zonder twijfel. Maar ook als ruiter trouwens. Ik heb mijn opleiding in Deurne gedaan en ben daarna gaan lessen bij Henk van Bergen. In die tijd heb ik ook mijn vrouw Inge leren kennen. Toen ik een baan als instructeur kreeg bij de Rotterdamsche Manege, kwam het precies verkeerd uit met mijn vrije dagen en de dagen dat Henk mij kon trainen. Via hem kon ik bij meneer Oothout terecht en vervolgens ben ik achttien jaar Oothouts leerling gebleven. Hij was ongelooflijk goed. Hij had een oplossing voor ieder probleem en kon werkelijk door een paard heen kijken. Ik reed al Grand Prix toen ik bij hem kwam lessen, maar ik heb daar geleerd hoe een paard echt in balans te rijden, wat verzameling inhoudt en hoe dat te verkrijgen’.

Naar het bit toe rijden

Ook vroegen we aan hem of het slecht gesteld was met het dressuur rijden in Nederland. Hierop antwoordde hij: ‘Ik denk van wel. Niet in de absolute top, maar daaronder wel. Bij de gemiddelde ruiter zijn de basisprincipes niet juist. Je ziet een tendens waarbij ruiters het idee hebben dat ze het hoofd naar beneden en/of naar zich toe moeten werken in plaats van het paard naar het bit toe te rijden. De fokkerij heeft een hoge vlucht genomen de laatste jaren, waardoor we beschikken over geweldige paarden. Maar het technische rijden en het lesgeven zijn achtergebleven.

Deurne was zo slecht nog niet

Andere landen zijn momenteel simpelweg beter, mede doordat ze veel betere opleidingen kennen. Er zijn bij ons geen gedegen opleidingen meer voor het vak instructeur. Alleen maar cursussen. Terwijl het een typisch ervaringsvak is. In Duitsland is het juist de oude garde die de nieuwe generatie leert het stokje over te nemen. Zo zou het hier ook moeten. Deuren was watdat betreft echt zo slecht nogniet. Het duurde vier jaar, waarbij je lange tijd stage moest lopen. En ga inderdaadmaar eens dag in dag uit om 06.00 uur beginnen met uitmesten en vegen voor je op een paard mag, om te voelen hoe het is om een eigen bedrijf te runnen en te kijken, of je het echt leuk genoeg vindt.

Klassieke scholing

In het complete artikel gaat Rien verder in de klassieke scholing. Hij benadrukt dat de term klassiek de betekenis heeft gekregen van ‘ouderwets’, terwijl dat de lading niet dekt. Hij verstaat onder klassiek ‘op de juiste manier’. Ook legt hij uit hoe hij de essentie van het goed trainen vertaalt naar de dagelijkse training, wat hij een goed dressuurpaard vindt, wat zijn geheim is van de prachtige houding en zit van hem zelf, maar ook van zijn vrouw Inge en dochter Romy, en hoe hij het zelf rijden van wedstrijden ziet ten opzichte van de training. Lees en bekijk het complete artikel in de Trainingspecial. Mocht je deze gemist hebben, dan is deze uitgave nog online te bestellen.

Tekst: Koosje Mulders / Hoefslag

Foto: Digishots / Leanjo de Koster