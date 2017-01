Rentree Hello Sanctos in Kronenberg

Hello Sanctos maakte vrijdag onder de Britse ruiter Scott Brash zijn rentree op internationaal niveau in Kronenberg, op Equestrian Centre De Peelbergen. In de CS|1* 1.30 m rubriek met 95 deelnemers eindigde Brash op de 77e plek.

Door een blessure moest een van de beste springpaarden ter wereld de Olympische Spelen van Rio aan zich voorbij laten gaan. De spelen zouden het laatste concours zijn voor de nu 15-jarige Hello Sanctos (Quasimodo van de Molendreef).

In 2015 was Hello Sanctos, onder vaste ruiter Scott Brash, het eerste paard dat de prestigieuze Rolex Grand Slam op naam schreef.

De rubriek in Kronenberg werd gewonnen door Jarno van Erp en Zadonis (Lupicor).

Bekijk hier de uitslagen.

Foto: DigiShots