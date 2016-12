Reken af met angst

Bang zijn op een paard is voor velen herkenbaar. Je bent te afwachtend of reageert juist te heftig. Je verliest het plezier in het rijden en dat is zonde. Het goede nieuws: met de juiste aanpak kan angst verdwijnen.

Waardoor ontstaat angst?

Angst is een overlevingsmechanisme en een reactie op gevaar. Het is een emotie die zo oud is als de mensheid zelf. In een levensbedreigende situatie helpt angst ons alert te zijn en te voorkomen dat we opnieuw in zo’n situatie komen. Sommige mensen zijn eerder bang dan andere. Een belangrijke factor bij het ontstaan van angst is het gevoel van controle. De ene mens heeft in veel situaties het gevoel van controle. Andere mensen hebben vrij snel het gevoel geen controle te hebben.

Per paard verschillend

Als je het gevoel hebt dat je de controle kwijt bent, neemt de angst het over. Als we dit naar het paardrijden vertalen, is het ook duidelijk waarom we op het ene paard angstiger zijn dan op het andere. Blijkbaar hebben we op het ene paard meer het gevoel de controle te hebben dan op het andere. Je bent een keer gevallen en dat had je niet verwacht. Waar je dacht datje controle had, blijkt dat niet zo te zijn.

Je bent bang, wat gebeurt er met je?

Angst leidt tot een verhoogde ademhaling en spanning met fysieke verschijnselen. Bijvoorbeeld een droge keel, trillende benen en handen en ga zo maar door. Uit onderzoek is gebleken dat de ruiter zijn spanning en ook zijn ontspanning overbrengt op zijn paard. Verder reageert iedereen anders als hij bang is. In grote lijnen kan je twee reacties onderscheiden. Er zijn mensen die dichtklappen en afwachtend reageren. Vaak zijn zij van nature introverter. Meer extraverte mensen worden juist heel druk, zijn geagiteerd en overreageren op alles wat er op hen afkomt. De manier van reageren van de ruiter heeft direct consequenties voor de communicatie met je paard.

Wat te doen als je bang bent?

Gewoon doorrijden. Of als je gevallen bent, gewoon direct weer op je paard stappen, wordt er wel gezegd. Maar is dat ook zo? Soms werkt dat inderdaad zo. Je kunt dan terugkomen in het goede gevoel in plaats dat je er te veel over na gaat denken wat er is gebeurd en wat er kan gebeuren. Als je de focus weer hebt op ‘goed paardrijden’ zal je angst vaak verdwijnen als sneeuw voor de zon. Toch werkt dat niet altijd. De angst kan na een tijdje toch weer de kop opsteken. Dan is het zaak de controle weer terug te krijgen. Dat begint met het onder controle krijgen van je fysieke reactie. Je ademhaling kan je trainen met behulp van moderne technieken. In zulke gevallen is hulp van een mental coach raadzaam. Die kan je leren hoe je je ademhaling onder controle krijgt.

Mentale kant

Naast de fysieke kant is er de mentale kant. Analyseer je gedachten. Waar ben je precies bang voor. Heel vaak is het een ‘als-dan-gedachte’. Als er een vrachtwagen voorbij komt, dan gaat mijn paard er vandoor, en dan lig ik er naast. Of als ik opstap, gaat mijn paard overeind, en dan klapt hij door en lig ik er onder. Als je die gedachte die je in je hoofd creëert kan analyseren, dan kan je bepalen of het een reële gedachtegang is. Natuurlijk kan je paard er vandoor gaan als er een vrachtwagen langs komt, maar dat betekent niet dat je er automatisch afvalt. Waarschijnlijk ben je vaak genoeg blijven zitten. Als je op deze manier kan redeneren wordt het gevoel van verlies van controle minder groot, en je angst minder.

Kan je helemaal van je angst afkomen?

Je moet realistisch blijven. En voorkomen dat je angstig wordt is beter dan genezen. Als je een amateur bent met beperkte rijvaardigheid, zoek dan een paard dat bij je past. Misschien is die zwarte dressuur beauty met extra beweging wat minder geschikt voor je, omdat die zo sensibel is dat hij een fijngevoelige en handige ruiter nodig heeft die hem zeven dagen per week twee keer per dag uit zijn stal haalt. En misschien heb jij daar niet de rijtechnische vaardigheid en/of de tijd voor. en Zo voorkom je gevaarlijke en niet controleerbare situaties. En voorkom je dat je bang wordt voor je eigen paard, en je daardoor het plezier verliest. Aan de andere kant kan je er ook voor kiezen wel aan de slag te gaan met een paard dat veel eisen stelt aan jouw kwaliteiten. Zorg dan dat je goede begeleiding krijgt, en al gebeurt er een keer iets waardoor je angstig wordt, schroom dan niet de hulp van een goede mental coach in te schakelen.

Bron: Hoefslag

Foto: Shutterstock